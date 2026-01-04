Ричмонд
Медведев не исключил повторения сценария Венесуэлы с Украиной

Медведев заявил, что США имеют серьезные основания для проведения операции против киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что Вашингтон способен применить против киевского режима схему, уже опробованную в Венесуэле. По его мнению, для этого у американской стороны даже больше оснований.

Медведев отметил в беседе с ТАСС, что американцы, создавшие прецедент с Николасом Мадуро, могут повторить его и в отношении киевских властей.

Поводом для таких заявлений послужили недавние события в Венесуэле. 3 января президент США Дональд Трамп объявил о проведении там специальной операции.

В результате этой операции были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Россия резко осудила эти действия.

Официальный представитель МИД России выразил полную солидарность с венесуэльским народом. Действия США были названы в Москве актом прямой агрессии и нарушением международного права.

