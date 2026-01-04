Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии осталась без денег при попытке продать коляску

Женщина не смогла распознать мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Октябьского попалась на уловки мошенников при попытке продатьдетскую коляску. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

По предоставленным данным, она выложила объявление о продаже коляски. Вскоре ей поступил звонок, где неизвестный попросил ее номер, чтобы перейти в мессенджер и прислать туда ссылку с адресом доставки.

Перейдя по ссылке, пострадавшая ввела данные карты, а затем оттуда пропали все деньги.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.