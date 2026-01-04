Жительница Башкирии осталась без денег при попытке продать коляску

Жительница Октябьского попалась на уловки мошенников при попытке продатьдетскую коляску. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предоставленным данным, она выложила объявление о продаже коляски. Вскоре ей поступил звонок, где неизвестный попросил ее номер, чтобы перейти в мессенджер и прислать туда ссылку с адресом доставки.
Перейдя по ссылке, пострадавшая ввела данные карты, а затем оттуда пропали все деньги.
