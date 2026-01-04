Эксперт: реализуемость идеи внешнего управления Венесуэлой США сомнительна

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идея внешнего управления Венесуэлой Соединенными Штатами сомнительна. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.
Никита Беленченко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что вашингтонская администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. «Можно сказать, что это пока только теория, которую Соединенные Штаты выдвинули с целью как-то успокоить мировое сообщество, показать, что Венесуэла и ее общество не останутся без внимания. Но надо понимать, что Венесуэла — отдельное самостоятельное государство, и реализуемость данной теории сомнительна, потому что долгое время общество Венесуэлы жило в непризнании любого колониального прошлого и внешнего управления, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Общество прекрасно понимало, что те условия, в которых оно сейчас находится, существуют исключительно из-за санкций Соединенных Штатов. Поэтому я не уверен, что народ примет внешнее управление, которое будет навязано со стороны Соединенных Штатов», — сказал он.
«Это еще и удар по ОПЕК». Эксперт объяснил, как атака США на Венесуэлу повлияет на рынок нефти.
При этом эксперт отметил, что Венесуэла столкнется с определенным хаосом в обществе, с рисками партизанской войны и сопротивления сил, которые лояльны Николасу Мадуро. «Возможны разнообразные сценарии: от быстрого восстановления до затяжного конфликта, подобного тому, который был в Ираке после свержения Саддама Хусейна», — подчеркнул Никита Беленченко.
Он также акцентировал внимание на том, что операция США по захвату Николаса Мадуро с точки зрения международного права — прямое нарушение суверенитета Венесуэлы. «Устав ООН запрещает применение силы против территориальной целостности государства. Конечно, Соединенные Штаты преследуют экономические интересы, потому что Венесуэла обладает колоссальными запасами нефти, и в будущем США видят в этой операции инвестиции, которые позволят подорвать деятельность как ОПЕК, так и ОПЕК+», — резюмировал эксперт.
Ранее Президент Беларуси категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью американской журналистке. В частности, белорусский лидер высказал мнение о том, что «это будет второй Вьетнам».-0-