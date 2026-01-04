Эксперт: реализуемость идеи внешнего управления Венесуэлой США сомнительна

Никита Беленченко прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что вашингтонская администрация берет на себя управление Венесуэлой на переходный период. «Можно сказать, что это пока только теория, которую Соединенные Штаты выдвинули с целью как-то успокоить мировое сообщество, показать, что Венесуэла и ее общество не останутся без внимания. Но надо понимать, что Венесуэла — отдельное самостоятельное государство, и реализуемость данной теории сомнительна, потому что долгое время общество Венесуэлы жило в непризнании любого колониального прошлого и внешнего управления, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Общество прекрасно понимало, что те условия, в которых оно сейчас находится, существуют исключительно из-за санкций Соединенных Штатов. Поэтому я не уверен, что народ примет внешнее управление, которое будет навязано со стороны Соединенных Штатов», — сказал он.