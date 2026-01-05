Диетолог: Как перезагрузить организм после новогодних застолий

Новогодний марафон застолий с обильной пищей и алкоголем серьезный стресс для организма, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ольгу Панову.
По словам специалиста, усиленная утилизация ферментами алкогольных токсинов нарушает работу всей системы.
«Степень повреждений напрямую связана с тем количеством алкоголя, который вы пьете. Если мы выпиваем 1−2 бокала, скажем, легкий новогодний марафон, на клеточном уровне происходит следующее: уровень кофермента для производства энергии снижается на 23−30%, а митохондрии работают с перегрузкой, но все восстанавливаются через 24 часа. Плюс временно ослабевает кишечный барьер, но опять же восстанавливается самостоятельно. Если мы рассматриваем другой сценарий, что это уже 4−6 бокалов, изменения будут посерьезнее, потому что у нас кофермент для производства энергии падает на 56−60%», — пояснила она.
Она добавила, что угнетенное состояние после большой дозы алкоголя также связано с коферментами.
«Падение кофермента блокирует выработку энергии. А ацетальдегид —токсичный метаболит алкоголя — накапливается, он повреждает клетки ДНК. И вот это самое страшное, что несет в принципе алкоголь для нашего здоровья. Уровень воспалительных маркеров повышается в 2−3 раза, а кишечная микрофлора теряет разнообразие на 30−40%. Естественно, происходит нарушение иммунитета», — пояснила Панова.
Ситуацию усугубляет переедание, которое добавляется к алкоголю.
«Вопрос в том, что очень часто мы с вами не выходим из-за стола по несколько часов. И когда к алкоголю добавляется переедание, особенно жирная, сладкая пища, и плюс это все еще совпадает с нашими биологическими часами, когда замедляется метаболизм, когда организм готовится ко сну, это все усугубляется в разы. Происходит просто коллапс, потому что идет избыток глюкозы и жиров, которые блокирует процесс клеточного самоочищения», — отметила нутрициолог.
По ее словам, алкоголь и переедание приводят также к гормональному хаосу.
«Сахар и алкоголь повышают уровень кортизола — гормона стресса в четыре раза, и это блокирует восстановление и усиливает накопление жира, особенности в области живота», — сказала Панова.
Помочь организму восстановиться после марафона новогодних застолий можно, следуя трем простым правилам.
«При умеренном потреблении — на каждый бокал алкоголя выпить бокал воды. Это хоть как-то восстановит водно-электролитный баланс. В течении дня после застолья нужно выпить два литра воды с добавлением щепотки морской соли и сока лимона в течение дня. Плюс есть сейчас электролитные смеси (натрий, калий, магний) и 1000 мг витамина С. Второе правило — микробиомная поддержка. Если выпили немного, то двенадцатичасовое окно голодания, например, с 8 вечера до 8 утра, и при этом потребляете ферментированные продукты. Третье правило — обязательно нужна метаболическая активация. Если вы выпили по бокальчику вина, поели, то 30 минут ходьбы на свежем воздухе. И обязательно нужно с утра выпить омега-3», — советует диетолог.