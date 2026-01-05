Диетолог: Как перезагрузить организм после новогодних застолий

«Степень повреждений напрямую связана с тем количеством алкоголя, который вы пьете. Если мы выпиваем 1−2 бокала, скажем, легкий новогодний марафон, на клеточном уровне происходит следующее: уровень кофермента для производства энергии снижается на 23−30%, а митохондрии работают с перегрузкой, но все восстанавливаются через 24 часа. Плюс временно ослабевает кишечный барьер, но опять же восстанавливается самостоятельно. Если мы рассматриваем другой сценарий, что это уже 4−6 бокалов, изменения будут посерьезнее, потому что у нас кофермент для производства энергии падает на 56−60%», — пояснила она.