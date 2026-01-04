В США после захвата президента Венесуэлы Мадуро определили следующую цель

В Вашингтоне после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро определились со следующей целью. О дальнейших планах Штатов рассказал госсекретарь Белого дома Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.
«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему. Полагаю, что у них большие неприятности», — резюмировал представитель Белого дома, отвечая на вопрос журналистов, может ли Куба стать следующей целью для США.
Рубио не раскрыл подробные планы США по Гаване, но подчеркнул, что США не поддерживают нынешнее кубинское правительство.
Ранее KP.RU сообщил, что Вашингтон осуществил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Их арестовали и вывезли из страны. Лидер Белого дома Дональд Трамп отметил, что будет проведен суд и будет вынесен приговор. Многие мировые державы не поддержали стремлений Трампа и осудили действия правительства США. Так, Пекин призвал собрать заседание ООН по происходящему в Венесуэле, а Москва призвала Белый дом внести ясность.