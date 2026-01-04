Ледник «Судного дня» начал движение из Новой Зеландии

В Антарктиде стартовала международная научная экспедиция для изучения ледника Туэйтса — одного из наиболее опасных ледников в мировом океане, также известного как «ледник Судного дня». Ученые предупреждают, что текущие изменения могут представлять серьезную угрозу прибрежным районам и экосистемам, особенно из-за начала движения ледника, площадь которого сравнима с Флоридой, в направлении Новой Зеландии.
Специалисты провели предварительный анализ и объяснили, что из-за своих огромных размеров ледник способен причинить немало проблем, однако окончательные выводы будут возможны после завершения исследований.
— Его полное таяние может поднять уровень мирового океана на 60 сантиметров, а в худшем случае — до 3−5 метров, что вызовет таяние других ледников и катастрофические климатические изменения, — говорят ученые.
Спутниковые данные указывают на то, что теплые океанические воды разрушают основание ледника, что приводит к появлению трещин. Новая Зеландия организовала месячную экспедицию для детального изучения края ледника с помощью радаров, бурового оборудования и датчиков, которые доставляются при помощи вертолетов и морских судов, передает Phys.org.
Ученые также предупреждают, что таяние гигантского ледника грозит смертью миллионам морских животных и птиц и приведет мир к катастрофе. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли этот ледник представляет опасность для всего человечества.