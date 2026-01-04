Ледник «Судного дня» начал движение из Новой Зеландии

В Антарктиде стартовала международная научная экспедиция для изучения ледника Туэйтса — одного из наиболее опасных ледников в мировом океане, также известного как «ледник Судного дня». Ученые предупреждают, что текущие изменения могут представлять серьезную угрозу прибрежным районам и экосистемам, особенно из-за начала движения ледника, площадь которого сравнима с Флоридой, в направлении Новой Зеландии.