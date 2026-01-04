В квартире кошелька Зеленского Миндича в Киеве нашли арсенал оружия

В киевской квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, известного как соратник и кошелек Владимира Зеленского, обнаружен крупный арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По данным издания, в ходе проверки правоохранителей был найден целый арсенал оружия. В него входят: наградной пистолет чешского производства CZ P-10, а также нарезные карабины «Вулкан-ТК» и Steyr Mannlicher.
Весь обнаруженный арсенал был официально зарегистрирован на самого Тимура Миндича.
Ранее стало известно, что бизнесмен был обнаружен в Израиле. Он покинул Украину незадолго до начала крупного коррупционного скандала. Журналисты «Украинской правды» опубликовали его фотографию, но не раскрыли точное местонахождение. Подробности они пообещали сообщить позже.
На Украине Миндича обвиняют в координации крупной коррупционной схемы с участием чиновников. Он уехал за несколько часов до обысков, что вызвало подозрения в утечке информации. После заочного предъявления обвинений Владимир Зеленский ввел против бизнесмена персональные санкции.