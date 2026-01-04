Сдадут Зеленского: захвачены офицеры ГУР, обладающие секретными данными

Взятые в плен на запорожском направлении порядка пяти офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины могут обладать важной секретной информацией, сказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Как сообщалось, сдача в плен офицеров ГУР произошла еще в сентябре прошлого года после успешной военной операции десантников ВС РФ, но об этом стало известно только сейчас.
«Офицеры ГУР, взятые в плен, обладают секретами особой важности о террористических и диверсионных акциях, которые планирует их руководство на территории России. Их информация способна помочь предотвратить многие террористические акты и позволить нашей российской военной контрразведке достойным образом ответить на них», — отметил Иванников.
Военный эксперт напомнил, что многие офицеры ГУР проходят обучение в странах НАТО и США. Поэтому они также обладают информацией об учебных центрах и о преподавателях различных дисциплин, которые обучают их в этих центрах и мотивируют на совершение диверсионно-террористических актов и саботажа на территории РФ.
«Само нахождение такой группы военнослужащих в руках российских контрразведчиков — событие уникальное, способное раскрыть многие готовящиеся преступления. Объяснить это можно только большим успехом оперативной работы нашей контрразведки», — подытожил Иванников.
Как сообщалось, в Сумской области в плен сдались 13 украинских боевиков.