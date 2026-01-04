Психиатр заявил, что Долина поверила мошенникам из-за ЧСВ

Долина находилась в здравом уме во время разговора с мошенниками.
Певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников из-за завышенного чувства собственной важности. Об этом сообщил психиатр Василий Шуров. Он подчеркнул, что во время разговора с аферистами артистка оставалась в здравом уме и не была невменяемой.
«Человек все время атаковал, самоутверждался, критиковал, воспитывал журналистов, как брать интервью. Она настолько оторвалась от земли и сформировала вокруг пузырь собственного величия, что утратила связь с реальностью. Просто из чувства собственной важности сразу же втянулась в схему, потому что позвонили суперспецслужбы», — заявил Шуров в эфире радио Sputnik.
В то же время, согласно последним данным, при продаже московской квартиры Долина находилась в состоянии психического расстройства. Это подтверждается психиатрической экспертизой, упомянутой в решении Верховного суда России. Эксперты считают, что ее состояние мешало ей полностью понимать свои действия при подписании договора, чем и воспользовались мошенники.
Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье ранее сообщила, что Лариса Долина должна до 5 января полностью освободить пятикомнатную квартиру в Хамовниках. По ее словам, певица начала вывозить вещи только 29 декабря, за день до окончания первоначального срока выселения.
Квартира была продана Полине Лурье летом 2024 года за 112 млн рублей. Долина пыталась оспорить сделку, заявив о давлении мошенников, но 16 декабря Верховный суд России признал Лурье собственницей жилья. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину и снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Если квартира не будет освобождена до конца новогодних праздников, адвокаты Лурье намерены обратиться к судебным приставам для принудительного исполнения решения.