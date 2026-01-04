Россиянам объяснили, как праздновать Рождество

Застолье и подарки не должны затмевать духовный смысл праздника.
Православным верующим напомнили, как правильно встретить Рождество Христово 7 января. Главное в празднике — участие в Божественной литургии и, по возможности, причастие. Об этом напомнил священнослужитель Владислав Береговой в интервью.
«Для этого заранее следует исповедоваться, соблюдая положенный пост, и прочитать дома “Последование ко Причащению”», — заявил Береговой интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он также сказал, что в Рождественский сочельник принято соблюдать строгий пост, а после богослужения можно собраться с близкими за праздничным столом, и поесть скоромной пищи. Традиционным блюдом дня остается сочиво (кутья).
Священник подчеркнул, что не нужно делать еду главным событием праздника. Трапеза должна быть завершением духовного торжества. Он посоветовал сходить культурно отдохнуть уже после службы. «Главное в празднике — Христос и Божественная литургия, а не застолье и подарки», — отметил священник. Также он призвал в рождественские дни уделять внимание делам милосердия — помогать нуждающимся, одиноким и участвовать в благотворительных акциях.
Рождественский сочельник у православных приходится на 6 января и считается временем строгого поста, молитвы и подготовки к Рождеству Христову. В этот день верующие не едят до первой звезды и отказываются от развлечений. На стол ставят только постные блюда, главным из которых является сочиво (кутья) — оно символизирует смирение и надежду на Божие благословение.
В ночь с 6 на 7 января верующие приходят в храм на рождественскую службу, которая выражает встречу с родившимся Христом. В конце богослужения вносят изображение Вифлеемской звезды. Вечером семьи собираются за праздничным столом, затем обмениваются подарками — по аналогии с дарами волхвов. Православное Рождество остается прежде всего духовным и семейным праздником.