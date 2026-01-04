Россиянам объяснили, как праздновать Рождество

Рождественский сочельник у православных приходится на 6 января и считается временем строгого поста, молитвы и подготовки к Рождеству Христову. В этот день верующие не едят до первой звезды и отказываются от развлечений. На стол ставят только постные блюда, главным из которых является сочиво (кутья) — оно символизирует смирение и надежду на Божие благословение.