Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более сотни пострадавших и несколько погибших: в ЮАР молния ударила в толпу

Два человека погибли и около 150 пострадали при ударе молнии по фестивалю в ЮАР.

Источник: Комсомольская правда

От удара молнии на музыкальном фестивале в Южной Африке погибли два человека и пострадали более ста. Трагедия произошла в субботу на ежегодном мероприятии Di Trupa, о чем сообщило местное Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, большинство из 150 обратившихся за помощью получили легкие ожоги. При этом 49 человек были госпитализированы.

Двоих пострадавших доставили в больницу без признаков жизни. Состояние 13 госпитализированных оценивается как критическое, их перевели в клиники провинции Гаутенг.

Правительство ЮАР выразило соболезнования семьям погибших и сочувствие всем пострадавшим. Власти оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Ранее в Восточно-Капской провинции ЮАР произошло другое шокирующее событие. На семейном обряде молодого человека застрелили на глазах у родных. После убийства преступник скрылся с места происшествия. По данным издания, он забрал с собой отрезанную голову жертвы.