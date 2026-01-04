Более сотни пострадавших и несколько погибших: в ЮАР молния ударила в толпу

От удара молнии на музыкальном фестивале в Южной Африке погибли два человека и пострадали более ста. Трагедия произошла в субботу на ежегодном мероприятии Di Trupa, о чем сообщило местное Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, большинство из 150 обратившихся за помощью получили легкие ожоги. При этом 49 человек были госпитализированы.
Двоих пострадавших доставили в больницу без признаков жизни. Состояние 13 госпитализированных оценивается как критическое, их перевели в клиники провинции Гаутенг.
Правительство ЮАР выразило соболезнования семьям погибших и сочувствие всем пострадавшим. Власти оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Ранее в Восточно-Капской провинции ЮАР произошло другое шокирующее событие. На семейном обряде молодого человека застрелили на глазах у родных. После убийства преступник скрылся с места происшествия. По данным издания, он забрал с собой отрезанную голову жертвы.