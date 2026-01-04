Сенатор Русый предупредил сразу девять районов Беларуси, что там «дурных денег не будет»

Сенатор и уполномоченный представитель президента в Брестской области Михаил Русый предупредил девять районов Беларуси, что там «дурных денег не будет». Об этом Русый заявил в эфире телеканала СТВ.
Михаил Русый по поручению президента страны Александра Лукашенко курирует развитие Припятского Полесья. В эту программу входят девять районов. Работа уже ведется в течение года, говорит сенатор:
«Предварительные итоги на совещании у главы государства мы рассмотрели, что сделано. Очень удачно, я считаю, что было принято решение о программе развития Полесья, именно в преддверии пятилетки».
Михаил Русый сказал, что за год стало ясно, что надо делать прежде всего:
«Президент правильно сказал: дурных денег не будет. Когда просчитали, мы это все сделаем, эти 9 районов дадут миллион тонн молока в копилку страны, более миллиона тонн зерна. Будет построен десяток школ. Восстановлены и проведены реконструкции больниц. Серьезная проработка ведется по 50-летней мечте полешуков: мост Лунинец — Столин».
Причем, по словам Русого, в будущем этот мост будет на пути к территории Украины после окончания там вооруженного конфликта.
«Мы ждем очень хороших результатов», — сказал спикер о будущем развития Припятского Полесья.
