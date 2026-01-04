Сенатор Русый предупредил сразу девять районов Беларуси, что там «дурных денег не будет»

«Президент правильно сказал: дурных денег не будет. Когда просчитали, мы это все сделаем, эти 9 районов дадут миллион тонн молока в копилку страны, более миллиона тонн зерна. Будет построен десяток школ. Восстановлены и проведены реконструкции больниц. Серьезная проработка ведется по 50-летней мечте полешуков: мост Лунинец — Столин».