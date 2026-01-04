Из-за непогоды ввели ограничения на трассе М-5 у границы с Челябинской областью

Ранее из-за сильного снегопада ограничения на проезд по трассе М-5 «Урал» вводились и в Челябинской области. Там несколько раз продлевали полный запрет движения для автобусов, такси и грузового транспорта на участке от Чебаркуля до границы с Башкирией, при этом личным автомобилям проезд был разрешен.