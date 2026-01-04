Из-за непогоды ввели ограничения на трассе М-5 у границы с Челябинской областью

На трассе у Челябинской области ограничили движение.
На участке трассы М-5 в Башкирии ввели ограничения для движения транспорта из-за непогоды до границы с Челябинской областью. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Проезд закрыт с 20 часов 15 минут 4 января до 09 часов 5 января 2026 года. Ограничения введены для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее из-за сильного снегопада ограничения на проезд по трассе М-5 «Урал» вводились и в Челябинской области. Там несколько раз продлевали полный запрет движения для автобусов, такси и грузового транспорта на участке от Чебаркуля до границы с Башкирией, при этом личным автомобилям проезд был разрешен.