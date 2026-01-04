«А белорусы просто улыбаются». Почему мир не может поделить Адама Мицкевича?

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме. Наши» на YouTube-канале БЕЛТА экскурсовод София Мачарашвили рассказала, почему мир не может поделить поэта эпохи романтизма, политического публициста Адама Мицкевича.
По словам Софии Мачарашвили, весь мир не может поделить одного потрясающего художника слова, чье имя очень дорого для белорусов, — Адама Мицкевича. «Край детства, с нами неразрывно слитый, как первая любовь не позабытый. Тот край счастливый, небогатый, скромный был только наш, как божий мир — огромный», — писал Мицкевич об этой земле. О нынешней Беларуси. Белая Русь, это какое древнее название. Синеокая Беларусь — еще красивее. Мицкевич это чувствовал. Он на Мирский замок смотрел и говорил: «Господи, цветок Средневековья», — отметила экскурсовод.
«Его не могли поделить французы, они говорили, что он наш, он у нас писал “Пана Тадеуша”, мы его из Турции, где он умер то ли от холеры, то ли отравили, привезли к себе. И турки говорят: “Он наш”. Москва говорит: “Он у нас бывал и расписывался в великосветских аристократических салонах, так он наш”. Литовцы говорят: “Он учился у нас в Виленском старинном университете, так он наш”, — сказала София Мачарашвили.
Она дополнила: «А поляки, когда услышали эти мнения о Мицкевиче, они показали — люди, он же этнический поляк. Мы же его похоронили в знаменитом Вавельском замке. Он упокоился там — Мицкевич рядом с польскими королями».
Экскурсовод заметила, что белорусы никогда не спорят на этот счет: «Они просто улыбаются и говорят: “Но родился-то он где, этот чудный поэт-романтик Адам Мицкевич? Он же родился на Новогрудчине, на наших исторических землях”.-0-