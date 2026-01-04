«А белорусы просто улыбаются». Почему мир не может поделить Адама Мицкевича?

«Его не могли поделить французы, они говорили, что он наш, он у нас писал “Пана Тадеуша”, мы его из Турции, где он умер то ли от холеры, то ли отравили, привезли к себе. И турки говорят: “Он наш”. Москва говорит: “Он у нас бывал и расписывался в великосветских аристократических салонах, так он наш”. Литовцы говорят: “Он учился у нас в Виленском старинном университете, так он наш”, — сказала София Мачарашвили.