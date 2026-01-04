Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с российскими гражданами уже много часов не могут попасть в Китай, чтобы встретить Новый год. Информацию о сложной ситуации на границе подтвердили российские туристы, пишет Telegram-канал Baza.
По словам одной из застрявших туристок Юлии, российская таможня была пройдена быстро. Однако сразу после нее образовалась огромная пробка из примерно 30 автобусов с российскими номерами.
Люди вынуждены ждать в транспорте уже более десяти часов, не понимая причин задержки. Туристы отмечают, что китайские автобусы пропускают беспрепятственно, а залы ожидания на пункте пропуска пустуют. У многих путешественников заканчиваются запасы еды и воды.
Ранее Управление пограничного контроля Суйфэньхэ прогнозировало высокий пассажиропоток в эти дни. Самые загруженные дни на границе ожидались 2 и 3 января. Через пункт пропуска «Пограничный» планировалось пропускать до 1,3 тысячи человек в сутки.