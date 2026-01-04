Аналитики подсчитали траты россиян на дорожные наборы для путешествий

Аксессуары для комфортного сна в дороге показали заметный рост интереса со стороны покупателей. Маски для сна в среднем стоили 371 рубль (-11% в годовом выражении), при этом количество покупок увеличилось на 39%. Подушки для путешествий приобретали за 698 рублей, что на 10% ниже значений 2024 года, а спрос на них вырос на 65%.