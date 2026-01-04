Дрон атаковал многоэтажку в Курске

Дрон попал в курскую многоэтажку.
Беспилотник атаковал строящийся дом в Курске. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Украинский дрон врезался в один из этажей многоквартирного дома на проспекте Плевицкой. К счастью, в этот момент на стройобъекте никто не находился. Пострадавших и разрушений нет», — заявил глава в своем telegram-канале.
