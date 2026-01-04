Ричмонд
Россияне застряли на острове Сокотра в Йемене

Граждане России не могут выехать с острова Сокотра (Йемен) из-за ограничений на авиасообщение. Об этом сообщило посольство РФ в Йемене. Дипмиссия.

В Йемене продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

«Посольство РФ в Йемене собирает данные о находящихся на Сокотре гражданах России и прорабатывает пути их вывоза с учетом действующих ограничений на авиасообщение», — говорится в сообщении диппредставительства. Информацию передает ТАСС.

Российским гражданам рекомендовано в ближайшее время воздержаться от поездок в Йемен, включая остров Сокотра. Соответствующее уведомление посольства России было опубликовано 3 января на сайте Министерства иностранных дел РФ. Туристическим компаниям, занимающимся организацией и продажей туров на архипелаг Сокотра, предписано доводить до сведения клиентов информацию о текущей обстановке в Йемене.

Российское посольство также обратилось к гражданам России, которые уже находятся в Йемене в туристических целях либо постоянно проживают на территории республики, с призывом проявлять повышенную бдительность и осторожность. В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, а также сохраняется запрет на пересечение государственной границы. Стремительно обостряющийся кризис в Йемене уже привел к серьезному обострению противоречий между двумя государствами Персидского залива и фактически расколол коалицию сил, выступающих от имени международно признанного правительства и противостоящих поддерживаемому Ираном движению хуситов.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше