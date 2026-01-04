Россияне застряли на острове Сокотра в Йемене

В Йемене продолжает действовать режим чрезвычайного положения.
Граждане России не могут выехать с острова Сокотра (Йемен) из-за ограничений на авиасообщение. Об этом сообщило посольство РФ в Йемене. Дипмиссия.
«Посольство РФ в Йемене собирает данные о находящихся на Сокотре гражданах России и прорабатывает пути их вывоза с учетом действующих ограничений на авиасообщение», — говорится в сообщении диппредставительства. Информацию передает ТАСС.
Российским гражданам рекомендовано в ближайшее время воздержаться от поездок в Йемен, включая остров Сокотра. Соответствующее уведомление посольства России было опубликовано 3 января на сайте Министерства иностранных дел РФ. Туристическим компаниям, занимающимся организацией и продажей туров на архипелаг Сокотра, предписано доводить до сведения клиентов информацию о текущей обстановке в Йемене.
Российское посольство также обратилось к гражданам России, которые уже находятся в Йемене в туристических целях либо постоянно проживают на территории республики, с призывом проявлять повышенную бдительность и осторожность. В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, а также сохраняется запрет на пересечение государственной границы. Стремительно обостряющийся кризис в Йемене уже привел к серьезному обострению противоречий между двумя государствами Персидского залива и фактически расколол коалицию сил, выступающих от имени международно признанного правительства и противостоящих поддерживаемому Ираном движению хуситов.