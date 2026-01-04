Еще три участка трассы в Башкирии полностью перекрыли из-за метели

Ограничения также введены на трассе Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка с 9 по 101 км в Иглинском и Нуримановском районах.
Также перекрыли движение на участке трассы Янаул — Верхние Татышлы с 0 км по 54 км (Янаульский и Татышлинский районы).
Предварительно, ограничения снимут в 9:00 часов 5 января 2026 года.
Кроме того, госкомитет РБ по ЧС сообщил, что до 09:00 5 января 2025 года продлено ограничение движения для автобусов, грузовиков и такси на следующих участках дорог:
• Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы (0−133 км);
• М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки (0−151 км);
• Октябрьский — Ермекеево (0−54 км);
• Октябрьский — Туймазы (9−17 км);
• Аксеново — Аксаково — Белебей (0−40 км);
• Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы (1−112 км);
• Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли (0−54 км);
• Белебей — Приютово (2−31 км);
• Белебей — Ермекеево — Приютово (0−58 км);
• Нефтекамск — Янаул (0−49 км);
• Уфа — Бирск — Янаул (33−66 км), (60 — 214 км);
• Дюртюли — Бураeвo (0−63 км);
• Бирск — Тастуба — Сатка (0−254 км).
Продлено прекращение движения всех видов транспорта на участках трасс:
• Красный Холм — Нефтекамск (0−53 км);
• Дюртюли — Нефтекамск (0−87 км).
С 22:30 введены ограничения движения для автобусов, грузовиков и такси на участках автодорог:
• Кропачево — Месягутово — Ачит (8 — 159 км);
• Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда (0 — 112 км).