Еще три участка трассы в Башкирии полностью перекрыли из-за метели

В Башкирии из-за непогоды временно ограничили движение для всех видов транспорта еще на трех участках дорог. Ограничения действуют на трассе Бураево — Старобалтачево — Куеда (0−98 км), которая проходит через Бураевский, Балтачевский и Татышлинский районы.