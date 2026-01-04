Ричмонд
Baza: Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с российскими туристами задержались на китайской границе. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил Telegram-канал Baza.

Люди ехали встречать Новый год в Маньчжурии, но вынуждены ждать в транспорте перед китайской таможней.

По словам россиянки Юлии, она спокойно прошла российскую таможню, однако дальше образовалась пробка из 30 автобусов с российскими номерами. Некоторые туристы стоят в очереди более 10 часов, при этом причины задержек не объясняют.

Залы ожидания пустуют, а китайских пассажиров пропускают без проблем. Люди начинают переживать, так как запасов еды и воды у них нет, говорится в публикации.

30 декабря появились сообщения о том, что российских туристов начали разворачивать на границе с Грузией из-за указания Республики Крым, Луганской Народной Республики и других новых регионов России в качестве места рождения в заграничном паспорте.

Спустя несколько дней на границе России и Грузии сотни автомобилей застряли из-за снежного коллапса, сообщили очевидцы. Туристы и местные жители не могут проехать, сухопутная граница закрыта.