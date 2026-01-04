Ричмонд
Медведев: Россия может себя защищать и готова действовать на упреждение

Россия, являясь крупнейшей ядерной державой, способна защищать себя и своих союзников и готова при необходимости действовать наперед. Об этом в воскресенье, 4 января, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Наш ядерный потенциал и возможность его применения в соответствии с обновленной ядерной доктриной России — это фактор, который заставляет остыть многие слишком горячие головы. Современная Россия — крупнейшая ядерная держава, которая в состоянии защитить себя и своих союзников. При необходимости — сделает это, в том числе и на упреждение, — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что с помощью «добрых слов и пистолета» можно добиться гораздо большего, чем одними только словами. По словам Медведева, несмотря на то что это изречение приписывали разным людям — от гангстеров до комиков, оно сохраняет свою актуальность.

Президент России Владимир Путин также заявил, что отечественный ядерный щит оснащен наиболее передовыми технологическими разработками. По словам Путина, он современнее, чем у любой другой державы.

