Медведев: Россия может себя защищать и готова действовать на упреждение

— Наш ядерный потенциал и возможность его применения в соответствии с обновленной ядерной доктриной России — это фактор, который заставляет остыть многие слишком горячие головы. Современная Россия — крупнейшая ядерная держава, которая в состоянии защитить себя и своих союзников. При необходимости — сделает это, в том числе и на упреждение, — приводит его слова ТАСС.