Круглосуточный мониторинг, помощь водителям: как работают сотрудники ГАИ в непогоду

В праздничные и выходные дни сотрудники ГАИ несли службу в усиленном режиме. «Сотрудников больше, чем обычно, находится на улично-дорожной сети. Это связано и с погодными условиями, и с теми угрозами, которые могут происходить в праздники, — рассказал Виктор Ротченков. — Методы работы абсолютно разные. Они (сотрудники Госавтоинспекции. — Прим. БЕЛТА) могут вести скрытый и смешанный контроль за участниками дорожного движения. Когда участники дорожного движения проезжают участок улично-дорожной сети и вроде бы не видят их — это хорошо, значит они (водители. — Прим. БЕЛТА) не нарушают. Но если они нарушат, то, возможно, через какое-то расстояние их остановят сотрудники и предъявят правонарушение, которое совершали ранее. Применяются разные формы и методы, поэтому может казаться, что сотрудников ГАИ на дорогах меньше, но на самом деле это не так».-0-