Круглосуточный мониторинг, помощь водителям: как работают сотрудники ГАИ в непогоду

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети, помощь водителям, попавшим в непредвиденные обстоятельства, — начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков в эфире телеканала СТВ рассказал, как несут службу сотрудники ГАИ в условиях непогоды, сообщает БЕЛТА.
В связи с погодными условиями, отметил он, пристальное внимание уделяется работе дорожной специальной техники. «У нас круглосуточно ведется мониторинг улично-дорожной сети. Мы, наверное, быстрее видим и понимаем, где создается угроза безопасности дорожного движения, и ориентируем дорожные и коммунальные службы, какие первоочередные участки необходимо очистить и обработать, чтобы дорога была действительно безопасной», — рассказал Виктор Ротченков.
Сотрудники Госавтоинспекции нацелены на то, чтобы всячески помогать водителям, если они оказались в непредвиденной ситуации. «Неисправный автомобиль, не могут выехать — мы всех призываем обращаться по звонку в 102, сообщать о неудовлетворительных условиях дороги, где они есть, чтобы мы могли быстрее и оперативнее реагировать на эту обстановку», — отметил начальник главного управления ГАИ МВД.
В праздничные и выходные дни сотрудники ГАИ несли службу в усиленном режиме. «Сотрудников больше, чем обычно, находится на улично-дорожной сети. Это связано и с погодными условиями, и с теми угрозами, которые могут происходить в праздники, — рассказал Виктор Ротченков. — Методы работы абсолютно разные. Они (сотрудники Госавтоинспекции. — Прим. БЕЛТА) могут вести скрытый и смешанный контроль за участниками дорожного движения. Когда участники дорожного движения проезжают участок улично-дорожной сети и вроде бы не видят их — это хорошо, значит они (водители. — Прим. БЕЛТА) не нарушают. Но если они нарушат, то, возможно, через какое-то расстояние их остановят сотрудники и предъявят правонарушение, которое совершали ранее. Применяются разные формы и методы, поэтому может казаться, что сотрудников ГАИ на дорогах меньше, но на самом деле это не так».-0-