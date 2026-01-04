Кто из звезд поменял фамилию ради карьеры

Фамилии знаменитостей далеко не всегда те, под которыми они рождались.
Если взглянуть на современных отечественных замужних актрис, то выяснится, что комбинации с фамилией после того, как звезда отправилась под венец, даже не две — оставила девичью или взяла мужнюю — а гораздо больше. Не менее запутанная история и с фамилиями звезд-мужчин. Какие истории скрываются за фамилиями знаменитостей — в материале URA.RU.
Алентова не взяла фамилию своего мужа Меньшова.
Актриса стала Алертовой, взяв девичью фамилию своей матери, после рождения дочери.
После кончины Веры Алентовой в СМИ вновь был поднят вопрос о том, почему актриса, ставшая народной любимицей, в свое время не взяла фамилию своего супруга — известного кинорежиссера Владимира Меньшова. Изначально, вступая в брак, Вера Валентиновна носила фамилию Быкова. Однако после рождения дочери Юлии она обратилась в органы ЗАГС и изменила фамилию в паспорте, взяв девичью фамилию своей матери — Алентова.
По словам близких к семье источников, актрисе эта фамилия казалась более благозвучной, чем Быкова. Кроме того, ей был близок и смысл: считается, что от греческого слова «алентия» происходит значение «истина».
Снигирь оставила фамилию первого мужа.
Актриса Юлия Снигирь не сменила фамилию после своего первого брака. Девичья фамилия актрисы — Сирискина.
В студенческие годы она вышла замуж, однако брак продлился недолго. Профессиональную карьеру в кино и театре Снигирь уже строила самостоятельно, однако менять ставшую узнаваемой фамилию не стала даже после свадьбы с коллегой, актером Евгением Цыгановым.
Актриса Екатерина Ковальчук после свадьбы взяла фамилию Харламова.
Ковальчук взяла фамилию Харламова.
Актриса Екатерина Ковальчук, прославившаяся благодаря участию в сериале «Крепостная», в июне 2024 года вступила в брак с юмористом Гариком Харламовым. Их знакомство состоялось на съемочной площадке многосерийной комедии «Гусар»; пара на протяжении некоторого времени не афишировала роман. Торжественное мероприятие состоялось в августе того же года. Вскоре после этого Катерина Ковальчук сообщила, что теперь носит фамилию Харламова.
Скрывала замужество, но решила переоформить ИП.
Фамилию мужа Павла Прилучного взяла и 29-летняя актриса Зепюр Брутян, известная по сериалу «В клетке». О смене фамилии Зепюр стало известно летом 2022 года, в период, когда пара активно пыталась не афишировать свой брак. Средства массовой информации установили, что в реестре индивидуальных предпринимателей актриса уже фигурирует под фамилией Прилучная. С учетом того, что процедура переоформления наименования ИП занимает около полутора месяцев, журналисты пришли к выводу, что зарегистрировать брак артисты могли в мае. Уже в августе они устроили роскошную свадьбу для друзей и родных.
Сам Прилучный раньше носил фамилию отца — Дэль. Он сменил ее, когда отца не стало. В титрах своих первых фильмов он был Павлом Дэлем. Однако агент посоветовал сменить фамилию на материнскую.
Скрыл родословную и подстроился под Госкино.
Александр Панкратов-Черный сменил фамилию ради карьеры.
Актер Александр Панкратов-Черный, известный советский и российский актер, при рождении носил фамилию Гузев и происходил из семьи сосланных казаков. Его дед, Яков Трофимович, служил личным охранником императора Николая II, о чем в советский период предпочитали не распространяться. Позднее артист взял фамилию отчима, второго мужа своей матери, став Панкратовым.
Однако представители Госкино настояли на добавлении к ней приставки, поскольку в профессиональной среде уже работал другой Александр Панкратов — режиссер и сценарист. В результате, с учетом темного цвета волос актера, была оформлена двойная фамилия Панкратов-Черный. Режиссер, в свою очередь, выбрал приставку «Белый», но спустя время отказался от нее и вернулся к исходной фамилии.
Развод Ходченковой с возвратом фамилии.
После заключения брака в 2005 году Светлана Ходченкова приняла фамилию супруга — актера Владимира Яглыча. Будущие супруги познакомились еще в студенческие годы, а романтические отношения завязались после их совместной работы в сериале «Карусель». Официально став Светланой Яглыч, в профессиональной среде она продолжила использовать свою прежнюю фамилию Ходченкова. После развода в 2010 году актриса вернулась к девичьей фамилии.
Буланова взяла фамилию мужа.
Певица Татьяна Буланова, вступив в третий брак, взяла фамилию мужа. В 2023 году она вступила в брак с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Их брак привлек значительное внимание общественности разницы в возрасте: жених оказался младше певицы на 19 лет.
Накануне церемонии свадьбы Буланова заявила, что приняла окончательное решение и намерена носить фамилию мужа. Свое слово она сдержала. Тем не менее на концертных афишах по-прежнему указывается имя Татьяны Булановой, поскольку эта фамилия уже давно стала узнаваемым сценическим брендом.
Экс-супруга Бондарчук до сих пор пользуется фамилией мужа.
Бондарчук раскрыла свою настоящую фамилию.
Многие годы ее знали как Светлану Бондарчук, бывшую супругу режиссера Федора Бондарчука, с которым она состояла в браке 25 лет. Однако лишь недавно Светлана сообщила, что все это время в ее паспорте была указана девичья фамилия — Рудская.
После развода Светлана повторно вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, но официально сохранила фамилию Рудская. В публичном поле она по-прежнему выступает под именем Светланы Бондарчук.
Сменил Козлова на Астахова.
Известный актер Сергей Астахов сменил фамилию, посчитав свою прежнюю неблагозвучной. По его словам, в детстве и юности он не придавал этому значения, однако с ростом популярности осознал, что не желает видеть на афишах фамилию Козлов.
Изменил он ее после переезда в Москву в 1999 году, когда начал работать в столичном театре «Et cetera». Уже в начале 2000‑х годов телезрители узнали его как Сергея Астахова — харизматичного актера, в фильмографии которого сегодня значится более 130 работ в кино.