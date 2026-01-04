Кто из звезд поменял фамилию ради карьеры

Фамилию мужа Павла Прилучного взяла и 29-летняя актриса Зепюр Брутян, известная по сериалу «В клетке». О смене фамилии Зепюр стало известно летом 2022 года, в период, когда пара активно пыталась не афишировать свой брак. Средства массовой информации установили, что в реестре индивидуальных предпринимателей актриса уже фигурирует под фамилией Прилучная. С учетом того, что процедура переоформления наименования ИП занимает около полутора месяцев, журналисты пришли к выводу, что зарегистрировать брак артисты могли в мае. Уже в августе они устроили роскошную свадьбу для друзей и родных.