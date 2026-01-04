Более ста человек пострадали и двое погибли от удара молнии на фестивале в ЮАР

Более сотни посетителей ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР, который состоялся в минувшую субботу, пострадали от удара молнии. Еще два человека погибли. Об этом сообщили в Минздраве Северо-Западной провинции страны.
— Большинство пациентов получили легкие ожоги в результате удара молнии. В клинику Матибестада обратились 150 пациентов, — говорится в сообщении.
Всего было госпитализировано 49 человек, из них 13 в критическом состоянии были переведены на лечение в столичную провинцию Гаутенг.
Правительство ЮАР выразило соболезнования семьям и близким погибших, передает РИА Новости.
В октябре молния ударила двух туристов, когда те забрались на пик Хамфрис в Соединенных Штатах. 21 октября незнакомые друг с другом мужчины, один из которых был из Канады, находились на пике в штате Аризона. После удара молнии пострадавшие остались в сознании и сами вызвали службу спасения. Из-за плохих погодных условий спасатели не смогли использовать авиацию и отправились на внедорожниках по тропе. Один из туристов оказался парализован и был доставлен к машине на носилках. В дальнейшем их госпитализировали в местную больницу.