Российская ПВО сбила более 250 украинских беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны за семь часов было перехвачено 253 украинских беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны ВСУ. Над Белгородской областью — 86, 53 — над Белгородской, 39 — над Московским регионом, 27 — над Калужской, 14 — над Курской, по восемь — над Рязанской и Тульской, по три — над территорией Владимирской области, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской, два — над территорией Воронежской области, один — над территорией Смоленской», — заявили в ведомстве.