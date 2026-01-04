Ричмонд
Российская ПВО сбила более 250 украинских беспилотников

ПВО уничтожила более 250 дронов ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

ВС РФ отражает атаку над небом регионов.

«Средствами противовоздушной обороны за семь часов было перехвачено 253 украинских беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны ВСУ. Над Белгородской областью — 86, 53 — над Белгородской, 39 — над Московским регионом, 27 — над Калужской, 14 — над Курской, по восемь — над Рязанской и Тульской, по три — над территорией Владимирской области, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской, два — над территорией Воронежской области, один — над территорией Смоленской», — заявили в ведомстве.