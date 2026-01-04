Российская ПВО сбила более 250 украинских беспилотников

ВС РФ отражает атаку над небом регионов.
ПВО уничтожила более 250 дронов ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны за семь часов было перехвачено 253 украинских беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны ВСУ. Над Белгородской областью — 86, 53 — над Белгородской, 39 — над Московским регионом, 27 — над Калужской, 14 — над Курской, по восемь — над Рязанской и Тульской, по три — над территорией Владимирской области, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской, два — над территорией Воронежской области, один — над территорией Смоленской», — заявили в ведомстве.