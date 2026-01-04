Российские ученые создали программу поиска бреши в софте до его взлома хакерами

По словам автора проекта, Natch является первой системой, автоматически строящей такую детальную карту потенциальных уязвимостей без модификации исходного кода, что могло бы повлиять на поведение системы. «Компании-гиганты будут внедрять Natch в свой конвейер разработки безопасного ПО наравне с другими инструментами, которые не менее важны. Те же компании, что не выстраивают такой конвейер, могут использовать наш инструмент для углубленного тестирования и анализа кода в ручном режиме. При этом важно помнить, что Natch — лишь малая часть того, что нужно применять для разработки безопасного ПО. В первую очередь необходимо донести до всех разработчиков, что думать о безопасности нужно всегда, а не только когда выходят сообщения о каких-то взломах уже работающих систем», — заключил Довгалюк.