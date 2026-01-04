Сорок беспилотников сбито над Московским регионом

ВС РФ продолжают отражать атаку на Москву.
До сорока увеличилось количество сбитых украинских БПЛА сбито над Московским регионом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один беспилотник ВСУ, летевший на столицу. Специалисты всех служб работают на месте падения обломков», — написал глава в telegram-канале.
