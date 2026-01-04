Снижение числа ДТП, больше транспорта на дорогах: каким был 2025 год, рассказали в ГАИ

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каким был 2025 год для сотрудников Госавтоинспекции, в эфире телеканала СТВ рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков, сообщает БЕЛТА.
Как отметил Виктор Ротченков, за сутки 1 января сотрудники Госавтоинспекции задержали 50 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как подчеркнул он, это большое число, которое продолжает вызывать беспокойство. «50 водителей задержано. Понятно, что это, наверное, не все. Но любая беда могла приключиться с любым из этих водителей, которых сотрудники Госавтоинспекции остановили и привлекли к ответственности», — сказал он.
Круглосуточный мониторинг, помощь водителям: как работают сотрудники ГАИ в непогоду.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются сотрудники ГАИ в своей работе, — водители в состоянии наркотического опьянения. Специфика выявления таких водителей, отмечает Виктор Ротченков, немного сложнее. Однако есть целый ряд особенностей, которые замечают сотрудники ГАИ при общении с такими водителями.
Как рассказал начальник главного управления ГАИ МВД, в 2025 году было выявлено более 11,8 тыс. водителей в состоянии опьянения. И эта цифра больше, чем в 2024 году. При этом, отметил Виктор Ротченков, ДТП с участием таких водителей было меньше. И одна из важных целей — еще больше сократить их число.
При этом, если взять проблему пьянства за рулем в разрезе 20 лет, то, как подчеркнул начальник главного управления ГАИ МВД, прошло значительное снижение. Однако цифра в более чем 11,8 тыс. водителей в состоянии опьянения остается большой.
В Беларуси, по предварительным данным, в 2025 году на 6% снизилось общее число аварий, на 9% снизилось количество ДТП, в которых пострадали люди. «На 17 человек меньше погибло в дорожных авариях. Если в 2024 году число погибших граждан, участников дорожного движения было 434 человека, то в 2025 — 417», — рассказал он.
Однако в этих цифрах кроются и негативные тенденции. «Возросло количество погибших лиц, которые управляли мотоциклами. Их число растет, и мотоциклов в том числе. Хочу привести такую статистику, что в 2025 году мотоциклов зарегистрировано на 15 тыс. больше», — рассказал он и подчеркнул необходимость менять и совершенствовать формы работы и контроля за такими участниками дорожного движения.
Госавтоинспекция уже вышла с инициативой увеличить количество часов практики при подготовке, которые получали водители мотоциклов в автошколах. Кроме того, требует повышенного внимания и контроль за самими автошколами: как производится подготовка, каким персоналом. «В комплексе все эти вопросы и проблемы уже обсуждаются. И скоро ждем изменения нормативно-правовых актов», — отметил Виктор Ротченков.
За 2025 год в Беларуси увеличилось количество транспорта на 128 тыс. единиц. А вся цифра уже превысила 4,5 млн — столько транспортных средств состоит на учете в Беларуси.
Рост, считает Виктор Ротченков, отчасти связан и с тем, что в 2025 году году свои первые удостоверения получили 74 тыс. водителей. А кроме того, растет благосостояние людей и в семьях увеличивается количество транспортных средств. -0-