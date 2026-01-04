Снижение числа ДТП, больше транспорта на дорогах: каким был 2025 год, рассказали в ГАИ

Как рассказал начальник главного управления ГАИ МВД, в 2025 году было выявлено более 11,8 тыс. водителей в состоянии опьянения. И эта цифра больше, чем в 2024 году. При этом, отметил Виктор Ротченков, ДТП с участием таких водителей было меньше. И одна из важных целей — еще больше сократить их число.