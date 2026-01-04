Больше тысячи погибших. Сколько жертв геноцида выявила прокуратура Витебской области в 2025 году

4 января, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. В 2025 году работники прокуратуры совместно с поисковиками исследовали пять новых мест предполагаемого массового захоронения жертв фашизма времен Великой Отечественной войны. Как в северном регионе продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа и о подтвержденных фактах корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Игорь Метелица.
Область в годы самой кровопролитной в истории войны понесла большие потери, и об этом говорит печальная статистика. Из 578 лагерей смерти 105 располагались в северном регионе, 170 из 290 уничтоженных вместе с жителями деревень, так называемых сестер Хатыни, когда-то существовали на Витебщине, но были стерты с лица земли. Не менее 60 крупных карательных операций оккупанты провели на этой многострадальной земле.
Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, инициированного Генеральной прокуратурой Беларуси, продолжается. Ежегодно в регионах работники прокуратуры и поисковики проводят раскопки, собирают неопровержимые доказательства террора, который в годы Великой Отечественной войны был направлен в том числе против мирных жителей. Для чего это делается? «Во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания глава государства еще раз напомнил, как важно продолжать расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, так как в мире, где переписывается история, мы должны знать свое прошлое, чтобы не повторить ошибки в будущем. Одной из ключевых задач для органов прокуратуры является восстановление исторической справедливости и привлечение виновных в массовом уничтожении граждан к уголовной ответственности — даже посмертно, так как это дело не имеет срока давности. Имя каждого палача узнает не только наш народ, но и жители европейских государств, где в последнее время героизируют тех, кто проливал чужую кровь», — подчеркнул Игорь Метелица.
В 2025 году на территории северного региона работники прокуратуры совместно с военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона провели раскопки на местах предполагаемого массового захоронения жертв геноцида. На четырех из них обнаружили в общей сложности останки почти 1,2 тыс. человек. Самые крупные захоронения располагаются в Лепельском и Полоцком районах, где соответственно нашли не менее 330 и 800 человек. Эти места раскопок после завершения работ организованно посетили более 7,2 тыс. представителей трудовых коллективов и молодежи.
«В 3 км от Полоцка в этом году обнаружено место массового расстрела мирных граждан. По всем признакам, каратели уничтожили там в 1941 году актив Полоцкого района, семьи красноармейцев и подпольщиков. Всего не менее 803 человек, включая 29 женщин и не менее 9 детей, были закопаны в пяти ямах-могилах. На месте были обнаружены гильзы с маркировкой СС, что явилось неопровержимым доказательством, что там действовали группы фельдполиции — подразделения, которое действовало на оккупированных территориях и проводило зачистку “неугодных”, к числу которых нацисты относили родных, друзей и близких партийных работников, красных командиров, партизан и подпольщиков. Также там были обнаружены личные вещи, которые ясно говорят, что жертвами фашизма стали мирные граждане. Например, это часы, именной портсигар, женские украшения — кольца, предположительно серебряные, цепочки, а также флаконы духов. То есть людей забирали в тюрьму прямо с улицы, с чем они были, в той же одежде, а затем вывозили в лесной массив и расстреливали. По показаниям свидетелей, еще три дня в том месте шевелилась земля, из-под нее раздавались стоны, и наверняка кто-то был раненым погребен еще заживо. При раскопках было видно, что тела сбрасывали в ямы в несколько слоев. Если сравнивать, то, например, на захоронении в Лепельском районе убитые лежали вповалку очень плотно. По расположению костных останков и характеру пулевых ранений можно судить, что людей заставляли ложиться вниз головой, а затем каратели стреляли безоружным в затылок», — рассказал Игорь Метелица.
Еще один примечательный факт, что на захоронении в Полоцком районе многие ценные вещи остались при расстрелянных. В 1941 году немецкая армия была уверена, что вот-вот победит и в короткие сроки захватит Москву. Это уже в последующие годы войны всех, кого вели на расстрел, раздевали полностью, забирали украшения из драгметаллов и даже вырывали золотые коронки, чтобы все продать и направить деньги на нужды фронта.
Игорь Метелица поделился, что к 9 Мая возле деревни Бараново будет создан новый мемориал с братской могилой, где предадут земле останки всех, кого в 2025 году удалось обнаружить в местах массового расстрела в Полоцком районе.
Замначальника отдела областной прокуратуры подчеркнул, что еще одной важной миссией расследования дела о геноциде белорусского народа является воспитание подрастающего поколения. «Лет через 5−10 не останется ни одного живого свидетеля тех страшных событий. Работники прокуратуры записывают на видео показания выживших, и позже они станут доказательствами в деле против нацистских палачей. Их смогут увидеть и представители молодежи, почувствовать боль тех, кто прошел через труднейшие испытания, насколько людям тяжело вспоминать то, что происходило много десятилетий назад, но не стерлось из памяти», — отметил он.
Игорь Метелица также рассказал, как старшие школьники, бывавшие на местах раскопок, реагировали на увиденное. Если в начале экскурсии некоторые из них скептически улыбались или не слушали, что им рассказывали, то в конце у них на глазах наворачивались слезы. «Все это не оставляет равнодушным никого, особенно нас, потомков поколения победителей и мирных белорусов, погибших от рук нацистов просто потому, что они были, по мнению оккупантов, людьми второго сорта», — сказал он.
Игорь Метелица добавил, что в этом году работники прокуратуры продолжат расследование уголовного дела о геноциде. На территории Витебщины будут проводиться раскопки не менее чем в четырех местах. Замначальника отдела отметил, что есть еще точки на карте россонско-полоцкой зоны, где, если судить по актам ЧГК и аэросъемке люфтваффе, еще могут находиться места массового захоронения жертв фашизма. -0-