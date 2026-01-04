Больше тысячи погибших. Сколько жертв геноцида выявила прокуратура Витебской области в 2025 году

«В 3 км от Полоцка в этом году обнаружено место массового расстрела мирных граждан. По всем признакам, каратели уничтожили там в 1941 году актив Полоцкого района, семьи красноармейцев и подпольщиков. Всего не менее 803 человек, включая 29 женщин и не менее 9 детей, были закопаны в пяти ямах-могилах. На месте были обнаружены гильзы с маркировкой СС, что явилось неопровержимым доказательством, что там действовали группы фельдполиции — подразделения, которое действовало на оккупированных территориях и проводило зачистку “неугодных”, к числу которых нацисты относили родных, друзей и близких партийных работников, красных командиров, партизан и подпольщиков. Также там были обнаружены личные вещи, которые ясно говорят, что жертвами фашизма стали мирные граждане. Например, это часы, именной портсигар, женские украшения — кольца, предположительно серебряные, цепочки, а также флаконы духов. То есть людей забирали в тюрьму прямо с улицы, с чем они были, в той же одежде, а затем вывозили в лесной массив и расстреливали. По показаниям свидетелей, еще три дня в том месте шевелилась земля, из-под нее раздавались стоны, и наверняка кто-то был раненым погребен еще заживо. При раскопках было видно, что тела сбрасывали в ямы в несколько слоев. Если сравнивать, то, например, на захоронении в Лепельском районе убитые лежали вповалку очень плотно. По расположению костных останков и характеру пулевых ранений можно судить, что людей заставляли ложиться вниз головой, а затем каратели стреляли безоружным в затылок», — рассказал Игорь Метелица.