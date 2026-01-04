Ричмонд
Актриса из сериала «Слово пацана» Березовец-Скачкова умерла в 52 года

Александра Березовец-Скачкова, известная по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», умерла в возрасте 52 лет. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил портал «Кинотеатр.ру».

— Скачкова Александра Викторовна. (Александра Березовец-Скачкова) 21 марта 1973, Мурманск — 3 января 2026, — говорится в карточке артистки.

На ее счету более 90 ролей в кино и сериалах, среди которых «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Восьмой участок» и «Арбатские тайны».

Александра Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ (курс Аллы Покровской) в 1995 году. За годы работы в Московском художественном театре Березовец-Скачкова исполнила множество ролей в репертуарных спектаклях. Среди ее театральных персонажей — Агафья Тихоновна в «Женитьбе», Памела в постановке «№ 13» и Валерия в «Утиной охоте». В 2010 году актриса покинула МХТ и сосредоточилась на работе в кино и на телевидении.

По предварительным данным, артистка скончалась после продолжительной болезни.

Коллеги и друзья вспоминают Александру как открытого, доброго и искреннего человека. В МХТ им. Чехова выразили соболезнования семье и близким актрисы. Дата и место прощания будут объявлены дополнительно, передает «КП».

