Актриса из сериала «Слово пацана» Березовец-Скачкова умерла в 52 года

Александра Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ (курс Аллы Покровской) в 1995 году. За годы работы в Московском художественном театре Березовец-Скачкова исполнила множество ролей в репертуарных спектаклях. Среди ее театральных персонажей — Агафья Тихоновна в «Женитьбе», Памела в постановке «№ 13» и Валерия в «Утиной охоте». В 2010 году актриса покинула МХТ и сосредоточилась на работе в кино и на телевидении.