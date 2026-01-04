Посольство России в Йемене начало поиск путей вывоза россиян с острова Сокотра

Посольство России в Йемене пытается организовать вывоз россиян с острова Сокотра. Граждане оказались в затруднительном положении из-за приостановки авиасообщения с архипелагом. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического представительства.
В посольство поступило много обращений от россиян, которые приехали на Сокотру как туристы. Они не смогли улететь после введения ограничений на полеты, хотя МИД России не рекомендовал посещать Йемен.
Дипломаты сейчас собирают информацию о всех россиянах на острове и ищут пути решения проблемы. Они постоянно держат связь с кризисным центром МИД, МЧС и властями Йемена.
Напряженность в стране возросла после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты взяли под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра. Ранее, 7 декабря, посольство уже предупреждало граждан об опасности и призывало быть осторожными.
В конце 2025 года стало известно, что суда, следовавшие из ОАЭ в Йемен подверглись ударам с воздуха. Атаку произвела объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией.