Трамп объяснил, для чего США «действительно нужна» Гренландия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его стране «действительно нужна» Гренландия. В интервью изданию The Atlantic он объяснил значение острова для Вашингтона.
По его словам, главная причина — оборона.
— Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно. Нам это нужно для обороны, — приводят его слова в материале.
Трамп добавил, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями и нужна американцам, чтобы защищаться.
30 марта 2025 года новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. Политик подчеркнул, что остров никому не принадлежит и «так было вчера, так есть сегодня и так будет дальше». Нильсен призвал местных жителей не бояться соответствующих заявлений президента США Дональда Трампа, а реагировать на них со спокойствием, достоинством и единством.
Тем не менее, США все еще продолжают претендовать на остров на дипломатическом уровне. Например, жена замглавы Белого дома Стивена Миллера недавно опубликовала карту Гренландии под флагом США.