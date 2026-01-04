Трамп объяснил, для чего США «действительно нужна» Гренландия

30 марта 2025 года новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. Политик подчеркнул, что остров никому не принадлежит и «так было вчера, так есть сегодня и так будет дальше». Нильсен призвал местных жителей не бояться соответствующих заявлений президента США Дональда Трампа, а реагировать на них со спокойствием, достоинством и единством.