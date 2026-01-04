Работа автобусов в Белореченском районе нормализуется с 5 января

Напомним, в период новогодних праздников Краснодарский край оказался под воздействием сильных снегопадов, что привело к перебоям в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе в предгорных районах региона. Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение. По прогнозам, в крае ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра. Скорость ветра может достигать 20−25 м/с, в горных районах — до 24−29 м/с. Обильные дожди и таяние снега создают риск возникновения опасных гидрологических явлений.