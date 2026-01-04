Трамп пригрозил вице-премьеру Венесуэлы «высокой ценой» за неугодные США шаги

Вице-президент страны Делси Родригес «заплатит высокую цену», если ее действия не удовлетворят Соединенные Штаты. С таким заявлением в воскресенье, 4 января, выступил президент США Дональд Трамп.
— Если она не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем (захваченный США президент страны Николас — прим. «ВМ») Мадуро, — заявил глава Белого дома.
На вопрос о критике в адрес его администрации за навязывание Венесуэле своей модели управления Трамп пояснил, что, по его мнению, восстановление и смена режима в Боливарианской Республике лучше той ситуации, которая существует сейчас.
При этом, как пишет издание The Atlantic, Трамп в интервью отрицал, что решение о захвате Мадуро основывалось исключительно на географических соображениях в духе доктрины Монро.
3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на случившееся.
Вечером того же дня президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».