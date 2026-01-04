Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области простятся с водителем-механиком, погибшим на СВО. Фото

В Ишимском округе (Тюменская область) 4 января прошла церемония прощания с Виталием Журавлевым. Он погиб, защищая Родину, в зоне спецоперации, где служил рядовым водителем-механиком. Трагическую новость в соцсети сообщили местные власти.

Боец служил на фронте рядовым.

В Ишимском округе (Тюменская область) 4 января прошла церемония прощания с Виталием Журавлевым. Он погиб, защищая Родину, в зоне спецоперации, где служил рядовым водителем-механиком. Трагическую новость в соцсети сообщили местные власти.

Прощание с бойцом состоялось 4 января.

«4 января Ишимский округ простился с гражданином России, Журавлевым Виталием Сергеевичем. Виталий Сергеевич, рядовой, механик-водитель-санитар, погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Сегодня же прошла церемония прощания в Ялуторовске. Там близкие, родственники и друзья проводили в последний путь Кирилла Хабарова. Тюменец героически погиб в зоне спецоперации.