Захваченного Николаса Мадуро возят в фургоне по Нью-Йорку, это сняли на видео

Мадуро возят по Нью-Йорку в открытом фургоне с усиленной охраной.

Источник: Комсомольская правда

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро под усиленной охраной перевозят по улицам Нью-Йорка, что вызвало широкий резонанс. Кадры с его транспортировкой появились в социальных сетях.

На кадрах видно, как вооруженная охрана в открытом фургоне двигается по Третьей авеню в Бруклине. Вокруг фургона организовалась толпа зевак, поддерживающих действия Белого дома. Некоторые комментаторы сравнили американскую «показуху» с Мадуро с временами древнего рима, где неугодных казнили прилюдно.

Напомним, что Мадуро захватили в результате операции США в Венесуэле 3 января. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что над Мадуро будет проведен суд.

Действия Вашингтона осудили многие страны, включая Россию и Китай. В МИД России призвали освободить законно избранного президента Венесуэлы и его супругу.

Пекин потребовал экстренного заседания ООН по этой ситуации. Москва также обратилась к Белому дому с требованием предоставить официальные разъяснения по военной операции в Венесуэле.

