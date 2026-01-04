Ричмонд
Трамп наметил следующую цель после операции в Венесуэле: желанную территорию он видит важной для нацбезопасности

Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии из-за РФ и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости приобретения Гренландии для национальной безопасности, ссылаясь на активность России и Китая в регионе. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic.

«Нам абсолютно необходима Гренландия», — произнёс Трамп.

Американский лидер утверждал, что остров стратегически важен, поскольку его якобы окружают корабли российского и китайского флотов. Он настаивал, что контроль над Гренландией укрепит оборонительные позиции США в Арктике.

Накануне супруга высокопоставленного советника Стивена Миллера разместила в соцсети X провокационное изображение. На нём была карта Гренландии, раскрашенная в цвета американского флага, с многообещающей подписью «скоро».

Ещё в марте 2025 года Трамп в беседе с журналистом Винсом Колианезе уже высказывал схожие идеи. Он тогда заявлял, что остров критически необходим Америке как с оборонительной, так и с наступательной точки зрения в современных реалиях.

