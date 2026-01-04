Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автозак с Мадуро прокатили по Нью-Йорку с открытыми дверьми на потеху горожанам

Захваченного американскими солдатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми, показывая его горожанам. Соответствующие видеоролики в воскресенье, 4 января, появились в социальных сетях.

Захваченного американскими солдатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми, показывая его горожанам. Соответствующие видеоролики в воскресенье, 4 января, появились в социальных сетях.

На кадрах видно, как конвой во главе с автозаком проезжает по улицам небоскреба. Двери автомобиля открыты, из них выглядывают силовики, а вокруг толпятся прохожие.

На другом видео венесуэльского президента и его жену извлекают из бронеавтомобиля в штаб-квартире Агентства по борьбе с наркотиками.

3 января президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.

В частности, глава Белого дома заявил, что после захвата Николаса Мадуро США возьмут управление Венесуэлой на себя и будут сохранять его до тех пор, пока не смогут обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Трамп подчеркнул, что Мадуро руководил наркокартелем под названием Cartel de los Soles.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше