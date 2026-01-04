Автозак с Мадуро прокатили по Нью-Йорку с открытыми дверьми на потеху горожанам

Захваченного американскими солдатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по улицам Нью-Йорка в автозаке с открытыми дверьми, показывая его горожанам. Соответствующие видеоролики в воскресенье, 4 января, появились в социальных сетях.
На кадрах видно, как конвой во главе с автозаком проезжает по улицам небоскреба. Двери автомобиля открыты, из них выглядывают силовики, а вокруг толпятся прохожие.
На другом видео венесуэльского президента и его жену извлекают из бронеавтомобиля в штаб-квартире Агентства по борьбе с наркотиками.
3 января президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.
В частности, глава Белого дома заявил, что после захвата Николаса Мадуро США возьмут управление Венесуэлой на себя и будут сохранять его до тех пор, пока не смогут обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Трамп подчеркнул, что Мадуро руководил наркокартелем под названием Cartel de los Soles.