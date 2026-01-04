Ричмонд
Силы ПВО сбили более 250 беспилотников ВСУ над Россией за семь часов

Расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 253 дрона ВСУ над российской территорией.

Источник: Аргументы и факты

Расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 253 дрона ВСУ над российской территорией, передает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата», — следует из заявления ведомства.

По данным МО РФ, 86 дронов ликвидировали в небе над Брянской областью, еще 53 — над Белгородской областью, 39 — над Московским регионом, 27 — над Калужской областью.

Кроме того, еще 14 беспилотников противника уничтожили над Курской областью, по восемь — над Рязанской и Тульской областями, по три — над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской, два — над Воронежской и один БПЛА — над Смоленской.

Напомним, ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 25 БПЛА. В каждом случае на местах падения обломков были задействованы экстренные службы.

