Рождественский подарок: волгоградцы увидят редкий парад планет

Жители Волгоградскои области в ночь с 6 на 7 января 2026 года смогут увидеть на небе редкое астрономическое явление, которое уже окрестили Вифлеемской звездой. В одну линию визуально выстроятся сразу несколько ярких объектов, и с земли будет казаться, что они находятся совсем рядом друг с другом.
Наблюдать явление лучше поздно ночью или под утро, когда небо будет максимально темным. По словам астрономов, к 8 января расстояние между планетами и Солнцем сократится примерно до 1 градуса, из-за чего эффект сближения станет особенно заметным даже без специальной техники.
Подобные парады происходят крайне редко. Следующий раз похожее расположение небесных тел ожидается только в 2267 году. Поэтому нынешнее событие можно считать настоящим подарком для тех, кто любит смотреть на звездное небо или просто хочет увидеть что-то необычное своими глазами.
Для волгоградцев это еще и хороший повод выбраться за город или хотя бы выйти во двор ночью, чтобы отвлечься от повседневных забот. Такие явления напоминают, что даже в обычные зимние дни над регионом могут происходить по-настоящему уникальные вещи.