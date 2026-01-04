Рождественский подарок: волгоградцы увидят редкий парад планет

Для волгоградцев это еще и хороший повод выбраться за город или хотя бы выйти во двор ночью, чтобы отвлечься от повседневных забот. Такие явления напоминают, что даже в обычные зимние дни над регионом могут происходить по-настоящему уникальные вещи.