NYT: число погибших при операции США в Венесуэле увеличилось до 80

Число жертв военной операции США в Венесуэле достигло восьмидесяти человек. Об этом сообщает американская газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве страны.
Как передаёт издание, потери возросли после субботних событий. Среди погибших находятся как гражданские лица, так и сотрудники силовых структур.
В ночь на 3 января жители столицы Каракаса услышали шум самолётов и мощные взрывы. Удары наносились по районам с жилой застройкой, что привело к жертвам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично наблюдал за ходом операции. Для этого в его резиденции Мар-а-Лаго была подготовлена специальная комната.
В российском МИД назвали действия по захвату президента Николаса Мадуро и его супруги грубым нарушением суверенитета. В ведомстве выразили серьёзную озабоченность происходящим и потребовали дать разъяснения.