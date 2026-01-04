Ричмонд
NYT: число погибших при операции США в Венесуэле увеличилось до 80

В результате атаки США на Венесуэлу погибли силовики и гражданские.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв военной операции США в Венесуэле достигло восьмидесяти человек. Об этом сообщает американская газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве страны.

Как передаёт издание, потери возросли после субботних событий. Среди погибших находятся как гражданские лица, так и сотрудники силовых структур.

В ночь на 3 января жители столицы Каракаса услышали шум самолётов и мощные взрывы. Удары наносились по районам с жилой застройкой, что привело к жертвам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично наблюдал за ходом операции. Для этого в его резиденции Мар-а-Лаго была подготовлена специальная комната.

В российском МИД назвали действия по захвату президента Николаса Мадуро и его супруги грубым нарушением суверенитета. В ведомстве выразили серьёзную озабоченность происходящим и потребовали дать разъяснения.

