Три беспилотника сбили в Ростовской области

В период с 13 до 20 часов 4 января в Ростовской области ликвидировали три БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
По информации военного ведомства, силы ПВО перехватили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Напомним, ранее в регионе объявили предупреждение о беспилотной угрозе. Воздушная опасность все еще сохраняется. Жителям Дона рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.
