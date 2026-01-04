Кондратьев сказал, откуда запускали БПЛА на Тулу

Беспилотники для атаки Тулы однозначно запустили с территории Украины, заявил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Как сообщалось, в Туле эвакуировали жителей четырёх многоквартирных домов после обнаружения неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника рядом с жилой застройкой. Были развернуты пункты временного размещения. После того, как специалисты обезвредили опасный предмет, граждане вернулись в свои квартиры.
«Что касается атаки на Тулу и упавших там беспилотников, необходимо учитывать масштаб происходящего: только за половину сегодняшнего дня министерство обороны сообщило о 253 сбитых БПЛА. Фактически это была массированная атака на Москву. Поскольку Тула находится недалеко, часть беспилотников была направлена туда для ударов по крупным заводам военно-промышленного комплекса. Основная цель заключалась в атаке этих предприятий», — сказал Кондратьев.
Эксперт подчеркнул, что беспилотники однозначно запускались с территории Украины и иных вариантов сейчас быть не может.
«В текущих зимних условиях возможности для скрытной посадки БПЛА или их маневрирования в центральной части региона ограничены, так как всё заснежено. Снежный покров создает серьезные препятствия для работы техники: отсутствуют подходящие площадки из-за глубокого снега, становится невозможной ориентация по “подстилающей поверхности”. Оптические системы навигации в таких условиях теряют эффективность и не могут быть использованы», — пояснил Кондратьев.
В сложившихся условиях (снег, отсутствие визуальных ориентиров), добавил эксперт, противник использует для дронов другие способы позиционирования: спутниковую навигацию, а также радиомаяки, которые либо сбрасываются с других беспилотников, либо расставляются на местности предателями.