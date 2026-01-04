Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев сказал, откуда запускали БПЛА на Тулу

Бесплотники 4 января атаковали Тулу. Эксперт Кондратьев рассказал, окуда были запущены БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники для атаки Тулы однозначно запустили с территории Украины, заявил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Как сообщалось, в Туле эвакуировали жителей четырёх многоквартирных домов после обнаружения неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника рядом с жилой застройкой. Были развернуты пункты временного размещения. После того, как специалисты обезвредили опасный предмет, граждане вернулись в свои квартиры.

«Что касается атаки на Тулу и упавших там беспилотников, необходимо учитывать масштаб происходящего: только за половину сегодняшнего дня министерство обороны сообщило о 253 сбитых БПЛА. Фактически это была массированная атака на Москву. Поскольку Тула находится недалеко, часть беспилотников была направлена туда для ударов по крупным заводам военно-промышленного комплекса. Основная цель заключалась в атаке этих предприятий», — сказал Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что беспилотники однозначно запускались с территории Украины и иных вариантов сейчас быть не может.

«В текущих зимних условиях возможности для скрытной посадки БПЛА или их маневрирования в центральной части региона ограничены, так как всё заснежено. Снежный покров создает серьезные препятствия для работы техники: отсутствуют подходящие площадки из-за глубокого снега, становится невозможной ориентация по “подстилающей поверхности”. Оптические системы навигации в таких условиях теряют эффективность и не могут быть использованы», — пояснил Кондратьев.

В сложившихся условиях (снег, отсутствие визуальных ориентиров), добавил эксперт, противник использует для дронов другие способы позиционирования: спутниковую навигацию, а также радиомаяки, которые либо сбрасываются с других беспилотников, либо расставляются на местности предателями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше