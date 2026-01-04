Ричмонд
Лурье пока не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Полина Лурье пока не располагает информацией, освободит ли певица Лариса Долина квартиру 5 января, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.

Источник: © РИА Новости

Ранее адвокат артистки Мария Пухова рассказала РИА Новости, что Долина намерена покинуть квартиру не позднее 5 января и решение о выселении обжаловать не планирует.

«Нет, такой информации не было», — сказала Свириденко, отвечая на вопрос агентства, сообщила ли Долина накануне о том, что в понедельник она точно освободит квартиру.

Ранее Свириденко в беседе с агентством сказала, что Лурье не хотела бы обращаться к судебным приставам для принудительного выселения Долиной, а хотела бы «договориться».

Как передавал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить из квартиры свои вещи.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.

Верховный суд РФ 16 декабря 2025 года признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.