Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы серьезными последствиями: что США требуют от Делси Родригес

Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы Родригес в случае отказа сотрудничать.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп предупредил исполняющую обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес о серьезных последствиях, если ее политика не устроит Вашингтон. Свое заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.

Трамп заявил, что Родригес может заплатить очень высокую цену, если не будет действовать правильно. По его мнению, эта цена может оказаться даже выше, чем у захваченного США бывшего президента Николаса Мадуро.

На обвинения в навязывании Венесуэле своей модели управления, американский лидер ответил, что смена режима в этой стране будет лучше нынешней ситуации. Он считает, что хуже уже быть не может.

Также Трамп отверг утверждения, что решение по Мадуро связано с доктриной Монро о влиянии в полушарии. Он подчеркнул, что речь идет об отдельных странах, а не о целом регионе.

Российский МИД опубликовал заявление, выразив глубокую озабоченность ситуацией вокруг Венесуэлы. В дипведомстве осудили акт вооруженной агрессии США против Каракаса.

В министерстве заявили, что предлоги для таких действий несостоятельны. В российском дипведомстве считают, что идеологизированная неприязнь взяла верх над прагматизмом и желанием выстраивать доверительные отношения.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше