Президент США Дональд Трамп предупредил исполняющую обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес о серьезных последствиях, если ее политика не устроит Вашингтон. Свое заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.
Трамп заявил, что Родригес может заплатить очень высокую цену, если не будет действовать правильно. По его мнению, эта цена может оказаться даже выше, чем у захваченного США бывшего президента Николаса Мадуро.
На обвинения в навязывании Венесуэле своей модели управления, американский лидер ответил, что смена режима в этой стране будет лучше нынешней ситуации. Он считает, что хуже уже быть не может.
Также Трамп отверг утверждения, что решение по Мадуро связано с доктриной Монро о влиянии в полушарии. Он подчеркнул, что речь идет об отдельных странах, а не о целом регионе.
Российский МИД опубликовал заявление, выразив глубокую озабоченность ситуацией вокруг Венесуэлы. В дипведомстве осудили акт вооруженной агрессии США против Каракаса.
В министерстве заявили, что предлоги для таких действий несостоятельны. В российском дипведомстве считают, что идеологизированная неприязнь взяла верх над прагматизмом и желанием выстраивать доверительные отношения.