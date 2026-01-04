Воскресенье в Москве стало самым теплым днем недели

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Воскресенье стало самым теплым днем недели в столичном регионе, похолодание начнется с понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодняшний день в столичном регионе стал самым тёплым на уходящей неделе. В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, максимум составил минус 1,4 градуса. На других метеостанциях мегаполиса максимальная температура воздуха колебалась в диапазоне от минус 0,9 на Балчуге до минус 2,1 в МГУ. Таким образом, потепление, начавшееся в регионе в минувшую субботу, 3 января, сегодня достигло апогея, и уже завтра температура начнёт постепенно понижаться, чтобы выйти на минимум в ночь на 10 января», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на территории Подмосковья разброс температур составил от минус 0,2 градуса в Коломне до минус 2,5 градусов в Шаховской.