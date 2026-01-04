«Форма либерального фашизма». Чего ждать от стран ЕС, пояснил эксперт

Все же Евросоюз — это 400 млн людей плюс довольно мощная экономика, акцентировал внимание философ. «Там сейчас установилась форма либерального нацизма, либерального фашизма, где либеральные ценности, радикальные проекты продвигаются в обществе с опорой на прямой тоталитаризм. Настоящие тоталитарные методы — только под либеральной идеологией. И, в принципе, в таком тоталитарном, дисциплинарном, специфическом обществе могут мобилизоваться. Пусть это будут странные войска, но там могут мобилизовать население просто приказами. Они готовятся к войне с нами, мы должны быть готовы к войне с ними. Это совершенно точно. Мы и так с ними воюем, просто они хотят усилить степень вовлеченности в эту войну. И нам нужно продумать свои ресурсы для этого», — указал он.