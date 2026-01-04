«Форма либерального фашизма». Чего ждать от стран ЕС, пояснил эксперт

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Философ Александр Дугин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА обозначил сильные и слабые стороны Евросоюза.
Отвечая на вопрос об ослаблении силы ЕС на фоне разности внутренних мнений, экономических проблем, вопросов с миграцией и бюрократизированности системы, эксперт отметил, что современный Евросоюз разительно отличается от исторического прототипа. «Конечно, нынешняя Европа — это не Европа Наполеона, не Европа Гитлера, даже не Польша XVII века. Это совсем другое явление, но я бы не стал слишком легко относиться к возможным угрозам от него», — сказал он.
«Однополярный мир рушится». Причины постепенного раскола этой модели указал философ.
Все же Евросоюз — это 400 млн людей плюс довольно мощная экономика, акцентировал внимание философ. «Там сейчас установилась форма либерального нацизма, либерального фашизма, где либеральные ценности, радикальные проекты продвигаются в обществе с опорой на прямой тоталитаризм. Настоящие тоталитарные методы — только под либеральной идеологией. И, в принципе, в таком тоталитарном, дисциплинарном, специфическом обществе могут мобилизоваться. Пусть это будут странные войска, но там могут мобилизовать население просто приказами. Они готовятся к войне с нами, мы должны быть готовы к войне с ними. Это совершенно точно. Мы и так с ними воюем, просто они хотят усилить степень вовлеченности в эту войну. И нам нужно продумать свои ресурсы для этого», — указал он.
«Да, современный Евросоюз — жалкое зрелище, у них есть множество проблем. Есть шанс, что население восстанет на каком-то этапе, поскольку идет резкая закрутка гаек, в том числе с точки зрения обычной, привычной демократии на Западе. А может, и не восстанет, а поддастся на эту тоталитарную пропаганду. Это очень опасная вещь. Мы не можем рассчитывать на то, что Евросоюз рухнет, что его демонтируют некоторые более разумные силы», — обратил внимание Александр Дугин. -0-