США перенесли время оглашения обвинения для Николаса Мадуро

Время оглашения обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено на 5 января в 20:00 МСК. Оно состоится в Нью-Йорке в окружном суде США. Об этом сообщает издание Washington Post.
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.Читать дальше