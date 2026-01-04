Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем

Люди отправились в Маньчжурию на новогодние праздники, но столкнулись с многокилометровой очередью на китайской стороне границы. По словам одной из туристок, россиянки Юлии, после быстрого прохождения российской таможни её автобус влился в колонну из примерно 30 машин с российскими номерами.