Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем

Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем, ожидая прохождения таможни.

Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем, ожидая прохождения таможни. Об этом рассказали пассажиры каналу «База».

Люди отправились в Маньчжурию на новогодние праздники, но столкнулись с многокилометровой очередью на китайской стороне границы. По словам одной из туристок, россиянки Юлии, после быстрого прохождения российской таможни её автобус влился в колонну из примерно 30 машин с российскими номерами.

Некоторые пассажиры ждут уже более 10 часов. Причины такой масштабной задержки туристам не объясняют, в то время как транспорт с китайскими номерами пропускают быстрее.

По словам людей, в автобусах заканчиваются запасы еды и воды.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.