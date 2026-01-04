Ричмонд
Раскрыта причина смерти актрисы из «Слова пацана» Березовец-Скачковой

Причиной смерти 52-летней актрисы Ирины Березовец-Скачковой стала продолжительная болезнь — рак. Об этом сообщает журнал The Voice Mag.

Актриса начала проходить химиотерапию в апреле 2024 года, позже перенесла операцию. В феврале 2025 года она публично сообщила, что у неё рак последней стадии.

Свою последнюю запись в блоге она сделала в начале сентября, поблагодарив поклонников за поддержку.

«Благодаря вашей помощи я могу лечиться и, без преувеличения, до сих пор живу!» — написала тогда Березовец-Скачкова.

Актриса сыграла более 90 ролей в театре и кино, она известна по проектам «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и многим другим.